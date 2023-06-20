تاياني: الجزائر شريك طبيعي لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية في الحكومة الايطالية أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وغرد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على منصة (تويتر) قائلا: “الجزائر شريك طبيعي لإيطاليا”، مؤكدا “الالتزام المشترك باستقرار وأمن البحر المتوسط ​​ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وأضاف تاياني “نريد تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تنظيم منتدى أعمال قريبًا”.

وتأتي زيارة عطاف لروما ضمن جولة أوروبية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تشمل برلين وبلغراد.

وقد أشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن “هذه الزيارات تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الحوار السياسي حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى المشتركة بين الجزائر وشركائها”.

وأضافت “من هذا المنطلق، سيتم على وجه الخصوص تقييم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتدارس سبل الارتقاء بها، وكذا تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لاسيما تلك المتعلقة بالفضاءات المغاربية والساحل والصحراء ومنطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط، فضلا عن التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا”.