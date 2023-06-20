رئيس البرازيل: “سأتحدث مع البابا عن السلام في أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برازيلية ـ أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه “سأتحدث مع البابا عن السلام في أوكرانيا”.

وقال لولا قبل برهة من صعوده إلى الطائرة التي تقله إلى روما، حيث تبدأ اليوم زيارة تستغرق يومين، “لقد اتصلت به، أخذت زمام المبادرة، واتصلت بالبابا وأخبرته أنني أريد لقائه. إنه مهتم جدًا بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، كما أريد التحدث معه حول قضية السلام هذه”.

ووفقاً لوسائل الإعلام البرازيلية، فسيلتقي الرئيس البرازيلي غدا الأربعاء، نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وسيستقبله البابا فرنسيس، كما سيلتقي عمدة العاصمة روبرتو غوالتييري. وقد أوضح لولا لفرنسيس أنه ينوي التحدث معه عن عدم المساواة أيضاً.

وقال الرئيس البرازيلي: “أريد أن أوظف ولايتي لمحاولة خلق وعي في العالم بأنه من غير الممكن تفسير عدم السخط على الجوع على كوكب ينتج غذاء أكثر مما يستهلكه”، وكرر عزمه على دعوة البابا إلى (Círio de Nazaré) وهو أحد أكبر الاحتفالات الكاثوليكية في البرازيل والتي تقام سنويًا في بيليم، وشكر البابا على “تضامنه” مع بلاده.

وفي إيجاز صحافي لتقديم الرحلة في وزارة الخارجية، أوضحت وزيرة العلاقات مع أوروبا وأمريكا الشمالية، ماريا لويزا إسكوريل، أن “هناك قضايا ذات اهتمام عالمي وإقليمي لأن البابا مهتم بها، وعلى سبيل المثال: الحرب في أوكرانيا. من المحتمل أن يجري الحديث عنها، وتبادل الآراء والأفكار حول هذه المسألة بالتأكيد”.

وقالت إسكوريل، إن المحادثات ستتناول أيضاً، القضايا المتعلقة بالجوع في العالم والبيئة: فـ”لأجندة حكومة لولا أوجه تقارب عديدة مع جدول أعمال الكرسي الرسولي بشأن الحد من الفقر، التنمية المستدامة، والحد من اللامساواة ومكافحة الظلم الاجتماعي”.