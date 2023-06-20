سيناتور إيطالي: مسائلة تاياني بشأن الناشط زكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا سيناتور إيطالي الى مسائلة وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني بشأن الناشط باتريك زكي.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فسيرفع زكي طلباً للسلطات المصرية لمنحه تصريحاً يعفيه من حظر السفر، للتوجه إلى إيطاليا مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، لمناقشة أطروحته للماجستير في جامعة بولونيا: “بشرط أن أعود إلى مصر قبل أي التزام يرتبط بجلسات محاكمتي المقرر عقدها في 18 من الشهر ذاته”.

وبهذا الصدد، كتب عضو مجلس الشيوخ من حزب “التحرك” ماركو لومباردو، في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء: “تقدمت بطلب لمسائلة وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني عما هي المبادرات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدعم طلب زكي الحصول على تصريح سفر مؤقت من مصر للمشاركة بجلسة مناقشة أطروحته بجامعة بولونيا”.