ميلوني: سأتحدث مع ماكرون عن ملفات استراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أنا هنا من أجل ترشيح روما لاستضافة معرض إكسبو 2030، ومن الواضح أنني سأتحدث مع الرئيس ماكرون حول العديد من القضايا الثنائية بشأن الملفات الاستراتيجية التي توحدنا”.

وفي تصريحات للصحافيين لدى وصولها إلى مقر المكتب الدولي للمعارض (Bie) في باريس لتقديم ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030، بشأن يتعلق بالانتقادات التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، حول إدارة تدفقات الهجرة، فقد اختصرت ميلوني الأمر بالرد قائلة: “أفهم مشاكل السياسة الفرنسية الداخلية، لكنني لا أتدخل فيها”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “استضافة معرض إكسبو 2030 فرصة عظيمة لروما، فلنقم بدورنا” بهذا الصدد، مبينةً أن “المنافسة صعبة، لكن المؤسسات بجميع مستوياتها متقاربة حول الأمر، وبالتالي فهي صورة جميلة للقدرة التي تمكنت إيطاليا من التعبير عنها في اللحظات المهمة”. وأردفت: “أعتقد أن كل إيطاليا تأمل بفوز عاصمتها روما، في عام خاص واستراتيجي للغاية”، كما “أعتقد أنها ستكون علامة جيدة فضلا عن إعادة المعرض إلى أوروبا”.