ميلوني: ورقة روما الرابحة لاستضافة الإكسبو التوفيق بين التقليد والابتكار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أعتقد أن الورقة الرابحة بالنسبة لروما، هي أنها تستطيع التوفيق بين التقاليد والابتكار”.

وفي تصريحات للصحافيين لدى وصولها إلى مقر المكتب الدولي للمعارض (Bie) في باريس لتقديم ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030، أضافت ميلوني: “أعتقد أن هناك نقاط قوة كبيرة جدًا في ترشيحنا، بدءًا من موضوع التجديد والعلاقات بين الأقاليم”، مشيرةً إلى أن “إبراز إمكانية بناء أعمال عظيمة دون تشويه البيئة، أظهر أن الإنسان والبيئة يمكن أن يتعايشا”.

وباستعراض نقاط القوة، ذكرت رئيسة الحكومة، أن “هناك أيضاً فكرة التعاون مع الدول الأخرى التي نحاول تمثيلها في سياستنا الخارجية أيضاً”، والتي “لا تتبع مبدأ الكر والفر مطلقاً”.