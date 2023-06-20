إيطاليا: تعزيز الحوار مع فرنسا ومواجهة التحديات معاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ دعت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إلى تعزيز الحوار مع فرنسا ومواجهة التحديات معاً.

وفي تصريحات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قصر الرئاسة الباريسي، الإليزيه، الثلاثاء، قالت ميلوني: “أود أن أشكر الرئيس ماكرون على الترحيب”، مبينةً أن هذه “مناسبة مهمة للغاية”، فـ”إيطاليا وفرنسا دولتان مركزيتان مرتبطتان، ورائدتان في أوروبا، تحتاجان إلى الحوار لأن مصالحهما المشتركة كثيرة ومتقاربة”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “في الأشهر المقبلة، سيتوجب علينا اتخاذ قرارات ستكون لها تبعات مهمة على مستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي”، مبينةً أن “من الضروري أن تعمل روما وباريس معاً على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف”، بهذا الشأن.