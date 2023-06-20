رئيسة وزراء إيطاليا: توافق الأهداف مع فرنسا بشأن تونس وليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه مع الرئيس إيمانويل ماكرون “نحن نتشاطر الحساسية حول موضوعات عديدة، وأنا أفكر في موضوع منطقة المتوسط​​، لا سيما فيما يتعلق بتونس وليبيا، حيث نعمل من أجل تحقيق أهداف متقاربة”.

وفي تصريحات مشتركة للصحافة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الثلاثاء، أشارت ميلوني إلى أن حول تونس “لدينا رؤية مشتركة حول وضع طارئ، ولدينا الإرادة للتوصل إلى اتفاق فعال، بينما ننتظر التقدم المتوقع مع صندوق النقد الدولي”.

وأوضحت رئيسة الحكومة، أن “أوروبا تتحرك ببراغماتية وجدية لتقديم إجابات لاحتياجات بلد ما، وبالتالي تجنب تدهور النظام الاقتصادي التونسي”.