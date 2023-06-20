ميلوني: منظومة (Samp-t) أساسية للدفاع عن الأبرياء في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “منظومة (Samp-T) للدفاع الجوي الأرضي أصبحت فاعلة الآن في أوكرانيا، إنه مساهمة مهمة في الدفاع الجوي، ومثال ملموس لما يمكن أن تفعله إيطاليا وفرنسا معاً”.

وفي تصريحات مشتركة للصحافة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الثلاثاء، قالت ميلوني: “إنه نظام أساسي للدفاع عن المدنيين والأبرياء، ويجب أن نفخر بالعمل الجاد الذي يجري بهدف تقديم هذه الأداة بأسرع وقت ممكن”، مبينةً أنه “ليس هناك شك في أن إيطاليا وفرنسا ستواصلان دعم القضية الأوكرانية طالما كان ذلك ضروريًا وبنطاق بـ360 درجة”.

وأوضحت رئيسة الحكومة، أنه “إذا لم نفعل ذلك، فلن نجد أنفسنا في عالم يسوده السلام، بل سنكون في عالم أكثر فوضوية ومع حرب تقترب من وطننا”، كما “يدافع الأوكرانيون عن حريتنا ومبدأ قوة القانون، لا قانون القوة”.

وخلصت رئيسة الوزراء الإيطالية بتوجيه الشكر للرئيس ماكرون على “الوضوح” في دعم فرنسا لكييف.