جوزيبي كونتي: على ميلوني أن تختار دول فيشغراد أو فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس حركة خمس نجوم المعارضة، جوزيبي كونتي أن على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن “تعيد المصداقية واختيار الجانب الذي ستقف معه” في الاروقة الأوروبية.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق “على ميلوني أن تحدد ما إذا كنت تريد أن تغمز مجددا لدول مجموعة فيشغراد (التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا) أو بدء حوار في ظل احترام متبادل واستقلالية مع فرنسا ودول أخرى”.

وأضاف كونتي في تصريحات لإحدى قنوات التلفزة “يجب الاعتراف بأن ماكرون زعيم حاول أكثر من غيره البحث عن مسار للمشروع الأوروبي. لقد أعطى أهمية لدور (الرئيس الصيني) شي جين بينغ ولديه موقف يقترح الاستقلالية الاستراتيجية دون التخلي عن حلف شمال الأطلسي، الذي انتقده سابقا. موقفه هذا لم يحظ بدعم رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتس، بينما تبنت ميلوني توجها أكثر انصياعا لواشنطن وبروكسل”.