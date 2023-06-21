أكاديمي إيطالي: البرازيل لن تعطي سلاحاً لأوكرانيا دعماً للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشاد أكاديمي إيطالي، بحقيقة أن “الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، يدعم السلام تماما”، ولذلك “لن يعطي السلاح لأوكرانيا، على العكس مما تنتهجه بلادنا”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، تحدث عالم الاجتماع دومينيكو دي مازي، عن سياسات برازيلية “مناقضة تماماً” لنهج حكومة يمين الوسط بقيادة زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني، لأن لولا “ديمقراطي اشتراكي” وقد “فتحت البرازيل أبوابها للمهاجرين دائماً”. أما إزاء الحرب “فتتبنى موقفا على غرار البابا فرنسيس، لذا فهي تريد السلام، ولن ترسل أسلحة إلى زيلينسكي أبداً”.

وأكد دي مازي، وهو الأستاذ الفخري لعلم الاجتماع في مجال العمل بجامعة روما الأولى (لا سابينتسا)، أن “هناك علاقة كبيرة حقًا بين البرازيل وإيطاليا”، فضلا عن “أواصر مميزة، إذ أعتقد أن هناك 5 ملايين إيطالي يقيمون في ساو باولو فقط”، أي “أكثر من أولئك الذين يسكنون في روما”.

وأشار عالم الاجتماع إلى أن لولا “في أول ولايتين له (من 2003 إلى 2011) بنى علاقة قوية جدًا مع بلادنا، وفي البرازيل هناك حضور لشركات إيطالية كبيرة مثل (إينيل)، والعلاقات التجارية قوية جدًا”، لكن “إيطاليا تقودها حكومة يمينية الآن، ولولا يعرفها جيداً”، كما أن “بعض أعضاء السلطة التنفيذية مثل (نائب رئيس الوزراء ماتيو) سالفيني هم أصدقاء مقربون جداً لبولسونارو”.

واسترسل دي مازي، وهو صديق قديم للرئيس البرازيلي الذي يؤدي مهام فترة رئاسية ثالثة منذ كانون الثاني/يناير الماضي: “بالتالي، فهو يعرف جيداً أن في إيطاليا هناك سياسات معارضة له، كونه ديمقراطياً اجتماعياً، والبرازيل هي الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التي تقلصت فيها المسافات الاجتماعية بدلاً من زيادة رقعتها، على العكس مما يحدث في إيطاليا”.

وحول تباين مواقف إيطاليا والبرازيل إزاء الصراع في أوكرانيا، قال دي مازي: “لن يرسل لولا أسلحة أبداً بالطبع، فهو يعلن أن حربه ضد فقر 30 مليون مواطن برازيلي، وليست حربًا خارجية قد تمثل جنونًا. إنه يتماشى ورأي البابا فرنسيس، وهو هنا من أجل هذا أيضاً، لقد زار الهند والصين، ويقوم بعمل دقيق للغاية من أجل السلام”.

أما فيما يتعلق بقضية المهاجرين، فقد ذكّر الأكاديمي بأن “البرازيل رحبت بالمهاجرين بشكل جيد للغاية دائماً، منحتهم الأرض ودفعت تكاليف سفرهم”، واختتم مشيراً إلى أن “هناك الآن 30 مليوناً من مواطنينا في هذا البلد”.