تاياني بعد لقاء فيدان: تنسيق بين إيطاليا وتركيا بشأن ليبيا واستقرار منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على هامش أعمال المؤتمر الدولي لإعادة اعمار أوكرانيا بالعاصمة البريطانية لندن، التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء نظيره التركي هاكان فيدان.

ونقلت تغريدة لوزارة الخارجية الإيطالية على منصة (تويتر) عن تاياني التأكيد على مواصلة “العمل المشترك” بين روما وأنقرة من أجل “تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي”.

كما تحدث رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “التزام بالتنسيق” بين حكومتي البلدين “بشأن ليبيا والتعاون من أجل الاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط ​​وفي إفريقيا، وكذلك فيما يتعلق بالهجرة”.