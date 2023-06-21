الناتو-الاتحاد الأوروبي: تعزيز التعاون لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي مواصلة “تعزيز تعاونهما لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ”.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع اليوم الأربعاء في بروكسل ضم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب برويل، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز لمناقشة “آثار تغير المناخ على السلام والأمن”.

وأعاد المجتمعون التأكيد على أن “تغير المناخ والتدهور البيئي يشكلان تهديدًا وجوديًا لكوكب الأرض، ولهما أيضًا آثار سلبية فورية ومباشرة ومتنامية على الأمن والدفاع”، حسبما أفادت المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد.

وأضافت المذكرة “لتحقيق هذه الغاية، سيواصل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما لمعالجة التداعيات الأمنية لتغير المناخ”. وأشارت إلى أن الطرفين “سيستكشفان إمكانيات إجراء حوار مكثف حول تأثير تغير المناخ والامن بناءً على خطة عمل الناتو بشأن تغير المناخ والأمن والتقرير القادم للاتحاد الأوروبي بشأن تأثير تغير المناخ والتدهور البيئي على السلام والأمن والدفاع”.

وقرر المجتمعون “مواصلة الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن هذه القضايا، بمشاركة واسعة من الشركاء، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب 28).