وزير الدفاع الإيطالي: دعم أوكرانيا ليس للتصعيد العسكري، بل العكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية غويدو كروزيتّو إلى أن “دعم المجتمع الدولي وإيطاليا لأوكرانيا لا يهدف إلى التصعيد العسكري، بل العكس تمامًا، أي إنهاء النزاع” بين الكرملين وكييف.

وقال، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب الأربعاء “في هذا الإطار، لا تهمل إيطاليا أي فرضية وتشجع الاتصالات البراغماتية بين الأطراف مع جميع الفاعلين الدوليين الملتزمين بالمساهمة في التوصل إلى حل”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أنه “يتم التفاوض داخل حلف الناتو وفي ضوء قمة فيلنيوس القادمة على سبل لتعميق العلاقات السياسية مع أوكرانيا وأيضًا من حيث تحويل لجنة الناتو-أوكرانيا الحالية إلى مجلس الناتو-أوكرانيا الذي يهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار في هذا الصدد”. وقال إن “الغرض هو تسهيل عملية صنع القرار وتخطيط الأنشطة بشكل مشترك مع مبدأ التوافق، والذي لا يمثل بأي حال من الأحول انضمام أوكرانيا رسميًا إلى الناتو”.