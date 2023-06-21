بلينكن يدعو تركيا لدعم انضمام السويد للناتو الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن التقى اليوم الاربعاء نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر بأن الوزيرين “ناقشا عددًا من الأولويات الإقليمية المشتركة”.

وقال “رحب بلينكن بدعم تركيا لأوكرانيا، بما في ذلك عملها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب”، كما شدد وزير الخارجية الامريكية على “أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مثل هذا الوقت الحرج وشجع تركيا على دعم انضمام السويد إلى الحلف الآن”.