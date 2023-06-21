وزير الدفاع الإيطالي إلى واشنطن الجمعة للقاء نظيره الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن زيارة لوزير الدفاع غويدو كروزيتّو إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي لويد أوستن، قبل حوالي ثلاثة أسابيع على انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس.

وحسب وزارة الدفاع الإيطالية، فإن أوستن سيستقبل ضيفه الإيطالي يوم الجمعة المقبل في البنتاغون.

وكأن وزير الدفاع الأمريكي قد لفت في وقت سابق إلى “الصداقة التاريخية والأخوية بين إيطاليا والولايات المتحدة”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره كروزيتّو لمناقشة دور إيطاليا القوي “في تأمين الجناح الشرقي لحلف الناتو”، مثمنا “الإرادة الحازمة والحاسمة لدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني”.