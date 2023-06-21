مبعوثة أممية: قيود حركة طالبان على النساء تجعل الاعتراف بحكومتها أمرا مستحيلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك-أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا أنها أبلغت حركة طالبان أن العراقيل التي تضعها لنفسها عبر تبني مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء تجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم “أمرا شبه مستحيل” كما أنها “تكلف طالبان شرعيتها الدولية والمحلية وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصادهم”.

وقالت في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم أنها أبلغت حركة طالبان أن وجود هذه المراسيم يجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم أمرا شبه مستحيل كما أنها “تكلف طالبان شرعيتها الدولية والمحلية وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصادهم”.

ونوهت بأن “من الآثار المؤسفة لقرارات المنع والحظر هو التشويش على الإنجازات الإيجابية التي تحدث تحت إشراف سلطات الأمر الواقع”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أحد هذه الإنجازات “وجود دليل على أن الحظر الذي أعلنت عنه حركة طالبان في نيسان/أبريل الماضي ضد زراعة الأفيون، تم تطبيقه بشكل فعال في العديد من المناطق في البلاد”.

وقالت أوتونباييفا إن سلطات الأمر الواقع تبلغ عن تمكنها من جمع دخل كاف لتمويل أعمال الحكومة بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمات المدنية. وعلى صعيد جهود مكافحة الإرهاب، أفادت الممثلة الخاصة بأن سلطات الأمر الواقع تقوم “بجهود منسقة لمحاربة تنظيم داعش – خراسان، ورغم هذا مازالت تقع هجمات تستهدف أفراد سلطات الأمر الواقع والمدنيين”.

وذكَّرت رئيسة بعثة (يوناما) بأن أفغانستان مازالت تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقالت “من المتوقع أن تتراجع الشحنات النقدية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية بسبب تراجع تمويل المانحين. وقد يبدأ هذا في التأثير سلبا على الاستقرار المالي”.