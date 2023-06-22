رئيس البرازيل يدعو لإقناع بوتين وزيلينسكي بأهمية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، أن “الدور الأهم الذي يمكن القيام به من جانبنا، يكمن في محاولة إقناع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن السلام هو المطلوب”.

وقال لولا في مؤتمر صحفي بروما الخميس، قبيل سفره إلى فرنسا، إنه “يوجد في العالم 800 مليون إنسان ينامون كل ليلة دون أن يأكلوا شيئًا من الطعام”، مبيناً أنه لهذا السبب، “ليس من الصواب إنفاق مليارات الدولارات أو اليوروهات على الحروب”.

وخلص الرئيس البرازيلي إلى القول، إن هذه النفقات “لن تكون ضرورية أن تمكنا أن نعيش لحظة سلام”.