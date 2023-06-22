البابا: كفى عنفاً من الإنسان ضد أخيه الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس مُحذراً: ” كفانا عنفاً من الإنسان ضد أخيه الإنسان”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا ظهر الخميس في الفاتيكان، المشاركين بأعمال الجمعية العامة الـ96 لـ”تجمّع مؤسسات مساعدة الكنائس الشرقية” (رواكو)، كما حيا ممثلي الوكالات التي تقدم دعماً سخياً لهذا التجمع، لافتاً إلى أن “السخاء التعاضدي غالباً ما يشكل في هذا السياق، الوسيلة الوحيدة لمواجهة أوضاع الظلم والألم التي تصيب أناساً كثيرين”.

وشكر فرنسيس الحاضرين على “الجهود التي يبذلونها من أجل تضميد الجراح، وهي بمثابة لمسة لوجه من يتألم، تعيد الرجاء وسط الصراعات الصاخبة”، مذكّر بأن “مخطط الله للإنسان يقوم على السلام، الأخوّة والتوافق بين الجميع، يدعو البشر إلى وقف الاقتتال فيما بينهم، وإلى توحيد الجهود في التصدي للجوع والأمراض”.

وأوضح بيرغوليو أن “الكتاب المقدس يحدثنا عن مخططات السلام التي شاءها الله”، كما “يحدثنا أيضا عن عنف الإنسان ضد أخيه الإنسان، عن قايين وهابيل وعن قتل شخص بريء. ومع ذلك فقد طرد الله قايين ومنع الناس من قتله، ليكون هذا بمثابة أول عمل عدالة ورحمة”.

وقال البابا إنه يفكر بـ”الجهود التي بذلها التجمع مؤخراً من أجل تضميد الجراح التي سببها الزلزال المدمر في تركيا وسورية وسط جماعات تكابد آلاماً كثيرة يومياً”، آملا أن “يستمر التضامن مع سكان البلدين”، ولفت إلى أن “وعوداً كثيرة قُطعت وثمة صعوبة في استخدام التحويلات المصرفية لإيصال المعونات إلى الجهات المستفيدة”.

كما وجه فرنسيس “كلمة شكر لضيوفه أيضاً على جهودهم الهادفة إلى مساعدة أوكرانيا ودعم المهجرين والنازحين”. وذكّر بأنه ضم جهوده إلى جهود تجمع (رواكو) مطلقاً مبادرة بعنوان “البابا من أجل أوكرانيا”، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مماثلة. وشجع في هذا السياق الجميع على أن “يكونوا قريبين من هذا الشعب المتألم بواسطة الصلاة وأعمال المحبة.

في ختام كلمته ذكّر البابا بأن الجمعية العامة التي اختُتمت للتو، صبت الاهتمام على الأرض المقدسة والشرق الأوسط، كما هو معتاد، مع إيلاء اهتمام أيضا بمشاريع المساعدة في إيران، تركيا وإريتريا. وتمنى أن تحظى الكنوز البشرية والطبيعية الكبيرة التي وهبها الله لتلك الأراضي الجميلة بالاهتمام اللازم وأن ينعم سكانها بشيء من الطمأنينة”.