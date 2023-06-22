تاياني: ندعم الحكومة الإيطالية بإخلاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني على أن حزب (فورتسا إيتاليا)، الكيان الثالث في تحالف يمين الوسط، “يدعم الحكومة بإخلاص وسيكون حاضرا ونشطا ضمن الأغلبية”.

ونوه تاياني، الذي يتولى رئاسة (فورتسا إيتاليا) مؤقتا بعد وفاة مؤسسه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، قائلا “نحن نختلف عن الشريكين في التحالف الحاكم”، وهما حزبا (إخوة إيطاليا) بقيادة جورجا ميلوني و(الرابطة) بزعامة ماتيو سالفيني، “لكننا مقتنعون بالانتساب لحكومة اختارها الناخبون”

ويصنف قادة (فورتسا إيتاليا)، الذي ينتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، حزبهم بالأقل ميلا إلى اليمين وبالداعم للمشروع الأوروبي مقارنة بالشريكين في الائتلاف الحاكم.

وحول عدم تصويت برلمانيو الحزب في إحدى اللجان بمجلس الشيوخ لصالح مرسوم للأغلبية، قال تاياني في مقابلة متلفزة، “لقد كان هناك سوء تفاهم. هذه أخطاء يجب ألا تحدث، ومع ذلك، لبضع ثوان، لم يصل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ في الوقت المناسب للتصويت في اللجنة. لقد تم تجاوز كل شيء لاحقا. ومن الواضح أن المعارضة استغلت هذه المسألة لتنتقد الأغلبية”.