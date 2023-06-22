عمدة روما: أشكر رئيس البرازيل على دعم ترشحنا لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس بلدية العاصمة الإيطالية، روبرتو غوالتييري، عن “الشكر للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على دعمه لإيطاليا وروما في المسابقة لاستضافة إكسبو 2030”.

وفي تصريحات على هامش افتتاح موقع بناء مترو الأنفاق (C)، في ساحة فينيتسيا وسط روما، الخميس، وصف العمدة غوالتييري، مبادرة الرئيس لولا بأنها: “علامة على صداقة كبيرة بين بلدينا”.

في السياق ذاته، أعلن عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية الإيطاليين المقيمين في الخارج (MAI)، ماريو أليخاندرو بورغيزي، “الترحيب بارتياح كبير بقرار البرازيل الوقوف إلى جانب إيطاليا لاستضافة مقر معرض إكسبو 2030”. وأردف: “نحن على يقين من أنه من الآن وحتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هناك بلدان عديدة أخرى من أمريكا الجنوبية، ستقرر دعم روما”. وأشار بورغيزي إلى أن “هذه النتيجة تمخض عنها العمل الممتاز الذي تقوم به رئيسة (الوزراء جورجا) ميلوني، التي اختارت التحرك بفعالية وفي انسجام مع المؤسسات الأخرى”. وبهذا الصدد “أؤكد أن جمعيتنا ستستمر بالترويج لروما في بلدان أمريكا الجنوبية الأخرى”، وبالتالي “المساهمة بالتزام وتصميم حتى يتسنى لترشح عاصمتنا أن يؤتي ثماره المرجوة”.