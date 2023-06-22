ميشيل والسيسي يستعرضان مجالات التعاون الأوروبية المصرية والوضع الإقليمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/القاهرة- أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه استعرض والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد قمة (ميثاق التمويل العالمي الجديد)، “مجالات تعاوننا المختلفة”.

وكتب ميشيل الخميس في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) “ملتزمون بتعزيز شراكتنا في مجالات التمويل المبتكر والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة”. وقال “قمنا بتقييم الوضع الإقليمي”.

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي فإن السيسي “رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معربًا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدًا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذًا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي، وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء “تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين”، في إطار وثيقة “أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027″، التي تمثل “مسارًا حيويًا لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات”.

كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن “أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المُقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصةً على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضًا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط”.

وتم كذلك “مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيق، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة، وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها”، حسب المتحدث الرئاسي المصري.