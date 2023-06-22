مسودة القمة الأوروبية: اعتراف بجهود أوكرانيا للوفاء بشروط الانضمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تشير مسودة أولى للبيان الختامي للقمة الأوروبية المقررة في 28-29 من حزيران/يونيو الجاري، إلى أن المجلس الأوروبي “يعترف بالالتزام والجهود الكبيرة التي تبذلها أوكرانيا للوفاء بالشروط المطلوبة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

ووفق النسخة التي ستعرض يوم غد الجمعة على رؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يشجع رؤساء الدول والحكومات في التكتل الموحد أوكرانيا على “مواصلة طريق الإصلاحات”، وسيواصل الجهاز التنفيذي الأوروبي العمل “عن كثب” مع السلطات في كييف و”دعمها في سعيها للوفاء الكامل بجميع الشروط”.