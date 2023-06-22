الهجرة وأوكرانيا على طاولة اجتماع ميلوني مع رئيسة البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني اليوم الخميس رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.

وحسب رئاسة الوزراء الإيطالية، فإن اللقاء تمحور حول تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأوروبية الرئيسية، بدءا بملف الهجرة والحرب في أوكرانيا إلى المسائل المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الاوروبي، في ضوء المجلس الأوروبي المقرر في 29-30 حزيران/يونيو الجاري ببروكسل.

وكانت ميتسولا قد كتبت باللغة الإيطالية في تغريدة على (تويتر) فور وصولها إلى روما: “أنا هنا للقاء الحكومة والاستماع إلى ما يريده المواطنون من الاتحاد الأوروبي ولشرح لماذا أوروبا هي مستقبلنا”.