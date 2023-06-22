مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يجتمع الاثنين في لوكسمبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يجتمع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ لمناقشة “العدوان الروسي على أوكرانيا”.

وحسبما صدر عن المجلس الاوروبي على الانترنت، سيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين بعد ذلك وجهات النظر حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قبل القمة بين الطرفين المزمع عقدها في 17-18 تموز/يوليو المقبل.

وسيعقب ذلك جلسة نقاش عن الدبلوماسية الرقمية ومن المتوقع الموافقة على المخرجات بشأن هذه المسألة.

وفيما يختص بالشؤون الجارية، سيتم إطلاع المجلس عن تونس وأرمينيا وأذربيجان والحوار بين بلغراد وبريشتينا.