دراغي: التحديات فوق الوطنية الراهنة تحتم إتمام المشروع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي على أهمية إتمام المشروع الأوروبي نظرا للتحديات فوق الوطنية المتعددة التي تواجهها القارة العجوز.

ورأى دراغي، مخاطبا الخميس (منتدى أموندي للاستثمار العالمي) بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه يتعين على قادة دول التكتل الموحد “العمل على بناء أوروبا الجديدة”. وقال: “حان الوقت الآن ولكنه لا يوجد وعي كاف بهذا الإلحاح في العديد من البلدان مثل إيطاليا وفرنسا. يعتقد الكثير من الناس أنه لا بأس من القيام بشيء ما هنا وهناك والمضي قدمًا في النهج التدريجي”.

وأضاف دراغي، الذي يوصف بـ”منقذ اليورو” إبان قيادته للمصرف المركزي الأوروبي “لكن هناك عامل جديد وهو أن أوروبا في تاريخها لم يكن أمامها مطلقًا الكثير من القضايا فوق الوطنية للتعامل معها مثل ما هو الآن”، فهناك “انتقال الطاقة والحاجة إلى دفاع موحد وقوي وتدفقات الهجرة ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد”.

وقال “هذه كلها تحديات لا يمكن للدول الأعضاء مواجهتها بمفردها، وطريقة إدارتها معا بقرارات مشتركة ستحدد المسار الذي ستسلكه أوروبا. فإما أن نكون قادرين على إعادة تعريف أوروبا سياسياً أو يجب أن نتخلى عن أي حلم بالاتحاد، وأن نبقى سوقًا مشتركة وهو أمر جيد، ولكنه عودة إلى الماضي”.