لقاء ميلوني-ميتسولا: الدفاع عن الحدود الخارجية الأوروبية أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر في رئاسة الحكومة الإيطالية بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ناقشت خلال اجتماعها في وقت سابق الخميس مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “أولوية الدفاع عن الحدود الخارجية” للاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة غير النظامية.

وأضافت “ومن منظور البعد الخارجي، بدءًا من اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تونس” والمضي قدما في “حلول ملموسة والتعاون مع بلدان المنشأ والعبور”.

وحسب مصادر رئاسة الوزراء، أكدت ميلوني لميتسولا على “الحاجة لإقرار اتفاق بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 حزيران/يونيو بشأن الميثاق الجديد للهجرة اللجوء على وجه السرعة في المجلس الأوروبي المقبل” نهاية الشهر.

كما تناولت ميلوني وميتسولا موضوعي “الأمن والدفاع” و “الاقتصاد” والزخم الذي يجب إعطاؤه في المجلس الأوروبي المقبل لتنفيذ البوصلة الاستراتيجية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي، ودعم القدرة التنافسية الصناعية. للشركات الأوروبية.