إيطاليا تأمل اجتياز روما جولة التصويت الأولى لاستضافه إكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الحكومة الإيطالية عن الامل بأن تتخطى العاصمة روما جولة التصويت الأولى لاختيار المدينة المستضيفة لإكسبو 2030، خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم للمكتب الدولي للمعارض في تشرين الثاني/نوفمبر 2030.

وتنافس روما مدينتي الرياض عاصمة السعودية وبوسان الكورية الجنوبية على تنظيم المعرض العالمي بعد استبعاد أوديسا الأوكرانية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني في تصريح اليوم الجمعة “كل سفاراتنا وقنصلياتنا منخرطة من أجل الفوز بالجولة الأولى ثم نذهب إلى الثانية لنرى ما سيحدث”.

وكانت مصادر في الإليزيه قد أكدت خلال زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى باريس، أن التزام فرنسا للسعودية بدعم ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 “ينطبق فقط على الجولة الأولى”.

وكانت ميلوني قد صرحت للصحفيين، في اعقاب اللقاء الذي جمعها الثلاثاء الماضي بالرئيس إيمانويل ماكرون، “لم نناقش ترشيح روما لمعرض إكسبو 2030. من المعروف أن باريس قررت دعم الرياض، ولا أدري ما إذا كان ذلك في الجولة الأولى فقط أم لا”.