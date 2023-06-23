تاياني: مواطنونا في الخارج يمثلون البلاد وعليهم حماية مصالحنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “إيطاليا ليست مجرد مكان جغرافي، بل كل الإيطاليين هم من يعيشون في العالم ويمثلونه. أنتم جميعًا تمثلون إيطاليا بأسرها، وليس الإيطاليون فقط “.

ومتحدثًا بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، في ختام الجمعية العامة للمجلس العام للإيطاليين بالخارج (CGIE)، قال الوزير تاياني، إن “أي فكرة، حتى تلك الأكثر تنوعًا، يجب أن تحمي مصلحتنا ومصلحة وطننا”، لذا “يجب على الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج التسجيل في دائرو نفوس الإيطاليين المقيمين في الخارج (Aire) من أجل الحصول على معلومات أكثر دقة ومنحهم تمثيلاً أفضل”.

وأضاف الوزير، أن “هناك إيطاليين كثيرين مقارنة بعدد القنصليات”، لذا “يجب أن نحاول زيادة عدد القنصليات والمسؤولين. كما أن علينا أيضا زيادة حضور الناخبين الإيطاليين في الخارج للانتخابات الأوروبية”. واختتم بالقول “يجب أن نجد طريقة لزيادة عدد المقاعد، ربما من خلال توسيع عدد مراكز الاقتراع لتشمل المعاهد الثقافية الإيطالية”.