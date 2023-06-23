مسؤول أوروبي: نأمل التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل القمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لـ”اتفاق” بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28-29 من شهر حزيران/يونيو الجاري، حسبما أفاد مسؤول رفيع في بروكسل.

وأشار المسؤول الاوروبي إلى أنه يتعين في بادئ الامر أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال، خلال لقاء مع صحفيين بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل في لوكسمبورغ: “بالنسبة لإطارنا القانوني، يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية” فقط في ظل وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف “نحن نعمل عليها وسنواصل العمل عليها”، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين غير النظاميين من تونس على السواحل الإيطالية “انخفض بشكل جذري” في الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد التقى مساء أمس الخميس في باريس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وحسب الرئاسة التونسية، فإن سعيد أكد أن “وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن”.

ودعا رئيس الجمهورية المديرة العامة لصندوق النقد إلى زيارة تونس في الوقت الذي “تراه مناسبا”.