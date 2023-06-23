البابا: تسود عصرنا أشكال استعمار أيديولوجي وصراعات ممزِّقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس، من أن عصرنا اليوم، تسود فيه أشكال من الاستعمار الأيديولوجي والصراعات الممزِّقة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا فرنسيس في كابلة السكستين بالفاتيكان الجمعة، الفنانين المشاركين بلقاء نُظم لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتدشين مجموعة الفن الحديث في المتاحف الفاتيكانية.

وقالت الإذاعة، إن “كلمات فرنسيس لم تخل من الإشارة إلى أهمية التناغم مؤكدا أن الجمال الحقيقي هو انعكاس للتناغم والتناغم يعني وجود أجزاء متخلفة عن بعضها البعض لكنها تشكل كياناً واحداً، وهو أمر صعب يستطيع الروح القدس وحده أن يجعله ممكنا”. وبهذه الطريقة “لا تتحول الاختلافات إلى صراعات، بل إلى تنوع في إطار الاندماج. كما أن الوحدة ليست تماثلاً بل تحتوي التنوع”.

ولفت البابا في هذا السياق إلى أن “عالمنا اليوم بأمس الحاجة إلى التناغم، في وقت تسود فيه أشكال من الاستعمار الأيديولوجي والصراعات الممزِّقة”. وحذّر من “مخاطر الانقسامات والتحزبات والنرجسيات”، مشددا على “أهمية ترسيخ مبدأ التناغم في العالم. ونستطيع أن نفهم معنى الجمال الحقيقي عندما ننظر إلى عمل الروح القدس الذي يحقق التناغم وسط الاختلافات دون أن يقضي عليها أو يجعلها تتماثل مع بعضها البعض، فالجمال عمل الروح القدس الذي يولد التناغم”، متمنياً أن “يسير إبداع الفنانين في هذا الاتجاه”.

ثم سلط البابا الضوء على “أوجه الشبه القائمة بين الإيمان والفن، اللذين لا يقبلان بترك الأمور كما هي، بل يسعيان إلى تغييرها”، وأضاف أن “الفن لا يستطيع أن يكون كالمخدِّر، إنه يهب السلام لكنه في الوقت نفسه يحافظ على يقظة الضمير”.

وأشار فرنسيس إلى أن “الفنانين غالباً ما يسعون إلى الغوص في الأوضاع البشرية وفي نواحيها القاتمة. وهنا تكمن أهمية السعي إلى تسليط الضوء على الأمل الكائن في العتمة الداخلية للإنسان. وهكذا يساعدنا الفنانون على رؤية النور والجمال الذي يخلص”.