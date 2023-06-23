إيطاليا: نعم لتكيف ناتو لمواجهة التهديدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إنها تؤيد مبدأ “التكيف” بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمواجهة التهديدات.

ووفقًا لصفحة قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، على مدونة (تويتر)، فقد “التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، القائد الأعلى لحلف الناتو في مجال التحول، الجنرال فيليب لافين”.

وقالت التغريدة، إن خلال اجتماع الوزير تاياني، “تم التأكيد مجددًا على دعم إيطاليا القوي لحلف شمال الأطلسي، من أجل تكيف ناتو لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن الأوروبي الأطلسي”.

وخلصت تغريدة الخارجية إلى القول، إن من شأن هذا التكيف أن يشمل جوانب عديدة “بما في ذلك من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية”.