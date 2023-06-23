البابا: عدم نسيان الفقراء وإسماع صرختهم الصامتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس، الفنانين إلى عدم نسيان الفقراء، والى التعبير عن صرختهم الصامتة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فلدى استقباله في كابلة السكستين بالفاتيكان الجمعة، الفنانين المشاركين بلقاء نُظم لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتدشين مجموعة الفن الحديث في المتاحف الفاتيكانية، شجع البابا، على “عدم نسيان الفقراء، المفضلين لدى المسيح”، قائلا إن “الفقراء ومن يختبرون الحرمان يحتاجون أيضا إلى الفن والجمال، وهم أشخاص لا يستطيعون أن يُسمعوا صوتهم، ولا بد أن يعبر الفنانون عن صرختهم الصامتة هذه”.

وتمنى البابا أن “تكون الأعمال الفنية لائقة برجال ونساء هذه الأرض وأن تمجد الله الذي هو أب الجميع، والذي يبحث عنه الكل، أيضا من خلال الفنون”. وأردف: “إن الكائنات البشرية تتوق إلى عالم جديد وتحلم به، وللفنانين القدرة على أن يحلموا بأشكال جديدة لهذا العالم وأن يُدخلوا على التاريخ الحداثة. ومن هذا المنطلق لا بد أن يبتعدوا عن الجمال الاصطناعي والسطحي المنتشر اليوم والذي يتواطأ غالباً مع الآليات الاقتصادية التي تولّد انعدام المساواة”.

وشدد البابا على “ضرورة أن يكون الفن بمثابة ضمير نقدي للمجتمع، وأن يبرز ما يحمل الإنسان على التفكير، وأن يميط اللثام عن الواقع بكل تناقضاته وأبعاده. ومن خلال تبنيهم هذا الموقف اعتبر البابا أن الفنانين قادرون على الإسهام في قضايا هامة شأن الدفاع عن الحياة والعدالة الاجتماعية والأشخاص المهمشين، والاعتناء بالبيت المشترك، وتعزيز الشعور بالأخوة”.