تاياني مقتنع بإمكانية وصول الدفعة التالية لأموال خطة التعافي سريعاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، “إننا في طور العمل، ونحن مقتنعون بأنه سيمكننا سريعاً الحصول على الشريحة التالية”، من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR).

ومتحدثًا بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، في ختام الجمعية العامة للمجلس العام للإيطاليين بالخارج (CGIE)، أضاف الوزير تاياني، أنه “تم تصميم خطة التعافي أثناء أزمة وباء كوفيد 19، ثم كانت هناك أزمة الحرب في أوكرانيا، وقد طرأت بعض التغييرات”، مبيناً أنه “من الواضح أن المرونة مطلوبة ومن الضروري مراجعة بعض المشاريع”، لكن “يجب استخدام جميع الأموال المتاحة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيراً إلى أن “العمل يجري بجد على قدم وساق، للمضي قدما في هذا الاتجاه”.