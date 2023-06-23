منظمة الصحة العالمية: تقلص إصابات كوفيد بنسبة 48٪ والوفيات بـ58٪ خلال شهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ أكدت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في تراجع مستمر في جميع أرجاء العالم.

ووفقًا لآخر نشرة أسبوعية صدرت عن المنظمة الأممية الجمعة، فإن “في الأيام الـ28 الأخيرة (من 22 أيار/مايو إلى 18 حزيران/يونيو) تم الإبلاغ عن 1.2 مليون إصابة وأكثر من 7100 حالة وفاة”، وذلك “بانخفاض بنسبة 48٪ و58٪ على التوالي”، محدثة “الإحصائية بأكثر من 768 مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء”.

وأكدت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، “الإصابات المبلغ عنها لا تقدم تمثيلاً دقيقاً لمعدلات الإصابة، بسبب انخفاض أعداد تحاليل الكشف عن العدوى والإبلاغ عنها على مستوى العالم”، ومع ذلك، فقد “انخفضت الإصابات الجديدة في جميع الأقاليم الست التابعة لمنظمتنا (78٪ جنوب شرق آسيا، 71٪ شرق المتوسط​​، 70٪ الأمريكتان، 46٪ أوروبا، 33٪ غرب المحيط الهادئ، و26٪ إفريقيا)”.

واسترسلت: “بينما انخفضت الوفيات في 5 مناطق (بنسبة 73٪ في أمريكا، 70٪ شرق البحر المتوسط​​، 57٪ جنوب شرق آسيا، 49٪ أوروبا، و28٪ غرب المحيط الهادئ)، بينما “ارتفعت بنسبة 5٪ في المنطقة الأفريقية”.