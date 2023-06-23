برلماني إيطالي يدعو لاعتصام يوم الاثنين ضد العمل غير المستقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا برلماني إيطالي معارض إلى القيام باعتصام يوم الاثنين في إحدى ساحات العاصمة روما ضد العمل غير المستقر.

وأعلن السكرتير الوطني لحزب “اليسار الإيطالي”، نيكولا فراتويانّي، الجمعة، أن “يوم الإثنين المقبل، سيصل مرسوم سيئ خاص بقطاع العمل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب”، والذي “يزيد من عدم الاستقرار، يقضي على الدخل الأساسي ويصيب أكثر الفئات ضعفاً في البلاد”.

وقال فراتويانّي، وهو عضو مجلس النواب عن تحالف اليسار الأخضر، إنه “إزاء التفاوتات المتزايدة، وفي مواجهة التضخم الذي يقضي على مدخرات الأسرة، نحتاج إلى إجراء حاسم، زيادة الأجور”، فضلا عن “الحاجة إلى حد أدنى قانوني للأجور. إننا نحتاج إلى قانون ضد عدم الاستقرار”.

وأشار فراتويانّي إلى أنه “باختصار، ستكون هناك حاجة لجميع التدابير الضرورية لدعم الدخل، على العكس مما تفعله هذه الحكومة، وهنا أيضاً تكمن الأسباب التي دفعتنا إلى قرار النزول إلى الشوارع بعد ظهر يوم الاثنين المقبل”، لذلك “ندعو الجمعيات والحركات لتقديم شهادتها لأننا لا يمكننا الاستسلام لخيارات الظلم الاجتماعي والبيئي لتيار اليمين هذا في حكمه للبلاد”.