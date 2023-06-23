وزير الداخلية الإيطالي: نؤدي دورنا إزاء الهجرة بالبحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على أن “إيطاليا تقوم بدورها في البحر الأبيض المتوسط”، خلال لقائه اليوم الجمعة، المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه “خلال المحادثة الودية، أكد الوزير بيانتيدوزي أنه بينما لا نتأخر بالوفاء بالالتزامات الإنسانية والأخلاقية المتعلقة بنشاط الإنقاذ، فإن بلادنا تشاطر المبدأ القائل بأن لكل دولة الحق والواجب بالتحقق من كل من يعتزم الدخول إلى أراضيها، واتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كان الحق بالحماية الدولية متوفراً”.

كما أبرز بيانتيدوزي، أنه “خلال الأشهر الأخيرة، في ظل وجود تدفقات هائلة من المهاجرين، تمت الموافقة على أحكام تنظيمية كبيرة بهدف توسيع نظام الاستقبال الوطني وجعله أكثر كفاءة، مع إيلاء اهتمام خاص للضعفاء والقصر”، وذلك “بفضل الإدارة الجديدة لنقطة لامبيدوزا الساخنة التي عُهد بها إلى الصليب الأحمر”.