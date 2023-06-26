ستولتنبرغ: تمرد فاغنر يظهر خطأ بوتين الاستراتيجي مرة أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلنيوس ـ أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، عن الاقتناع بأن “أحداث نهاية الأسبوع هي مسألة داخلية روسية بحتة”، لكنها في الوقت ذاته، “دليل آخر على الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي ارتكبه الرئيس (فلاديمير) بوتين بضمه غير القانوني لشبه جزيرة القرم وحربه ضد أوكرانيا”.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد أطلقت مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع المنصرم، تمرداً مسلحاً ضد القيادة العسكرية للبلاد، وبدأ مقاتلوها بالتراجع السبت، بعد أن قطعوا الطريق إلى موسكو تقريباً، في تحرك يقلل خطر تمثيل تحد كبير لقبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، وفي خطوة قال زعيم المجموعة يفجيني بريغوجن إنها ستجنب البلاد إراقة الدماء.

وبهذا الصدد، أضاف أمين عام ناتو في تصريحات للصحافيين في ندوة خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس الإثنين، أنه “بينما تواصل روسيا هجومها، من المهم أن يستمر من جانبنا، الدعم المقدم لأوكرانيا”.