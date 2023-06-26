تاياني مشاطرة أوروبا للملف التونسي مهمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “من المهم أن تكون هناك مشاركة أوروبية لمحاولة معالجة المشكلة المالية (لتونس) وحلها، وضمان استقرار البلاد وشمال إفريقيا بأسره”، فضلا عن “الحد من تدفقات الهجرة”.

وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين، قال الوزير تاياني، إن “إيطاليا في المقدمة: نحن بالتأكيد لا نتخلى عن المطالبة بإجراء الإصلاحات”، لكن “هذه الأخيرة يمكن تطبيقها لاحقاً”، لافتاً إلى أنه: “يبدو لي أن من الصعب أن نطلب سحب الدعم عن الخبز والبنزين لأننا بحاجة إلى تجنب التوترات الاجتماعية، ومع ذلك، يمكن إجراء إصلاحات أخرى”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه “ينبغي السير على ما كررنا قوله دائماً: دعم وإصلاحات.. دعم وإصلاحات”. وأكد أنه “في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية”. واختتم بالقول: “لقد أكدت دائما على أهمية الدور الذي يلعبه الغرب في منطقة المتوسط”.