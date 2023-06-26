المجلس الأوروبي يقر التزاما بشراكة طويلة الأمد مع الصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه أعطى اليوم الاثنين الضوء الأخضر لالتزام أوروبي “بشراكة طويلة الأمد مع الصومال والاستعداد لتعميق تعاونه الاستراتيجي” مع السلطات الفيدرالية في مقديشو.

وثمن المجلس الأوروبي عمل “الحكومة الاتحادية الصومالية لما تبذله من جهود لبناء صومال مستقر وسلمي، ولضمان إنجاز الانتقال الأمني بما يتماشى مع التفويضات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك لجدول أعمالها الإصلاحي الطموح”.

ونوهت مذكرة صدرت بهذا الصدد بأن الشراكة مع الصومال تنصب الآن على التنفيذ المشترك “لخارطة الطريق العملياتية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال- الانخراط المركز المتجدد” والحفاظ على “الديناميكية الإيجابية”.

وأشارت إلى أنه “مع استمرار التقدم في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، يسلط الاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية الصومال في تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان وحمايتها وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب”.