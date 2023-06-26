شارل ميشيل يدعو للتفكير بالآثار المترتبة لتوسيع الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن “السياق الجيوسياسي الجديد” أعاد عملية توسيع التكتل الموحد إلى “مركز المناقشات” في الأروقة الأوروبية

وأشار، في رسالة بمناسبة القمة في بروكسل المقررة نهاية الأسبوع الجاري، إلى أن هذا الأمر “يتطلب منا التفكير في الآثار المترتبة على عملية التوسيع على سياسات الاتحاد الأوروبي المختلفة وتمويلها وكذلك في طرق اتخاذ القرار لدينا”.

وقال ميشيل إنه “ينبغي أن ننظر في عملية التوسيع وقدرتنا الاستيعابية”، مشيرا إلى أنه “في اجتماعنا في حزيران/يونيو 2022، أكدنا مجددًا على الحاجة إلى مراعاة قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب أعضاء جدد كما تم تحديد ذلك في كوبنهاغن في عام 1993 عند اتخاذ قرار بشأن أي توسع مستقبلي”.

وأردف رئيس المجلس الأوروبي “أما بالنسبة للطريقة، فمن الضروري تحديد توجهاتنا الاستراتيجية للاتحاد بطريقة جماعية وشاملة”، مقترحا عرض نقطة نقاش للمسألة في المجلس الأوروبي المقبل “مما سيسمح بإعداد خطة عمل” بشأنها “ستطرح لمناقشات أوسع في غرناطة خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي” في النصف الثاني من العام الحالي، “بهدف إنهاء عملنا خلال الرئاسة البلجيكية” في النصف الأول من عام 2024.