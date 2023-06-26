ريتشارد غير: قيمة الانسان أصبحت تعتمد على أصله وممتلكاته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ساردينيا ـ ندد النجم السينمائي الأمريكي ريشارد غير، بأن “قيمة الحياة البشرية أصبحت تعتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى، على أصل الشخص ومقدار المال الذي يمتلكه”.

جاء ذلك ردا على أسئلة طلبة من أكاديمية الفنون السينمائية، خلال دورة تدريبية في إطار مهرجان (Filming Italy Sardegna)، أقيمت ببلدة مارغريتا دي پولا التابعة لعاصمة مقاطعة ساردينيا الإيطالية ـ كالياري، إذ تطرق الممثل والناشط إلى الخلافات الساخنة المتعلقة بحوادث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​ومأساة الغواصة تيتان.

وفي هذا السياق، أعرب غير عن “الاعتقاد بأننا جميعاً متماثلون تماماً”، لكن “عندما سمعت في وسائل الإعلام عن الحادث المروع الذي شهد مقتل 400 مهاجر في اليونان، على متن قارب في عرض البحر المتوسط​​، والاهتمام المتباين الذي ركز به الجميع على الأشخاص الخمسة المفقودين في غواصة بحار التايتانيك، أدركت مرة أخرى مدى سخرية العالم”.

وذكّر النجم السينمائي، بأن “كل الدول حشدت سيارات وسائل الإنقاذ الخاصة بها لهؤلاء الأشخاص الخمسة، بينما لم تحشد أي منها شخصاً واحدا لأجل المأساة التي وقعت في اليونان”.

في سياق آخر، أشار الممثل الأمريكي، البالغ من العمر 73 عاماً، إلى أن “حقيقة أن يكون المرء ممثلاً، تتطلب شجاعة”، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون بأداء بهذه المهنة، فإنه يعطي النصيحة نفسها التي قدمها لابنه البالغ من العمر 23 عاماً: “حاولوا أن تفعلوا ما يجعلكم سعداء وأحرار، اتبعوا فطرتكم وتحدوا أنفسكم”.