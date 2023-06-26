المفوضية الأوروبية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن مفوض شؤون التوسيع أوليفر فارهيلي من المفترض أن “يضع قريبا اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم مع تونس”.

وأكدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، في خطاب من 11 صفحة حول الهجرة أرسل إلى رؤساء الدول والحكومات في ضوء المجلس الأوروبي المقرر في 29 و 30 من شهر حزيران/يونيو الجاري الاستعداد لإعطاء “قوة جديدة للعلاقات” مع تونس من خلال “شراكة شاملة” تقوم على “الركائز الخمس: المساعدة المالية الكلية (طويلة الأمد) بمجرد استيفاء الشروط، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التعاون في مجال الطاقة الخضراء، الهجرة والتواصل” بين الشعبين الأوروبي والتونسي.