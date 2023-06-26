تاياني: الهجوم الاوكراني المضاد مستمر مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ/بروكسل- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن “الهجوم الاوكراني المضاد مستمر”، وقال “مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا دائمًا نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام في أقرب وقت ممكن يتضمن بشكل مطلق استقلال أوكرانيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاثنين في لوكسمبورغ، إلى أن “وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا كان واضحا جدا: الهجوم المضاد لا يسير بالسرعة التي تحدثوا عنها لأن الأراضي ملغمة ويجب تنظيف الأرض قبل تقدم القوات”.

وأضاف تاياني “في غضون ذلك، نواصل العمل والإصرار على دعم عمل المدير العام للوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، بحيث يمكن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا من أجل تجنب كارثة نووية أسوأ من تلك التي حدثت في تشيرنوبيل”.

وقال “نواصل دعم جميع المبادرات لتأمين الممر الأخضر للسماح بإرسال الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى إفريقيا، حيث يوجد العديد من البلدان التي تحتاج إلى القمح والحبوب”.