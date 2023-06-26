الاتحاد الأوروبي يجدد ولايات بعثاته المدنية في ليبيا ومعبر رفح ولدعم الشرطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الاوروبي اليوم الاثنين تجديد ولايات ثلاث بعثات مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) ، وتحديث تفويض إحداها.

وأشار في بيان إلى أنه تم تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (EUBAM Libya) لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو 2025، منوها بأنه “في سياق المراجعة الاستراتيجية قرر المجلس أن تساهم البعثة في تعزيز قدرات السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة فيما يختص بإدارة الحدود الليبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب”.

كما تم تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح (EUBAM Rafah) وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS) لمدة عام واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية.