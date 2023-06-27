تاياني: قررنا التدخل لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن “أوروبا قررت التدخل مباشرة لدعم تونس بشكل مستقل عن صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار” هناك.

وتوقع رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات إذاعية صباح الثلاثاء “التوقيع اليوم على الأرجح أو في الأيام القليلة المقبلة على حزمة المساعدات الأوروبية لتونس”.

وأشار إلى أن القرار الأوروبي بالتدخل لدعم تونس تم اتخاذه “خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا ورئيسة الحكومة جورجا ميلوني والتي زارت تونس مرتين”.

ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وتونس على مذكرة تفاهم حول حزمة (الشراكة الشاملة) تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية كلية لتونس تصل قيمتها 900 مليون يورو.