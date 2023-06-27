الحكومة الإيطالية تصف بـ”السخيف” تشكيك المعارضة في متانة العلاقة بين بايدن وميلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بـ”السخيف” الجدل الداخلي بشأن علاقة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مع إدارة واشنطن، وذلك في إشارة إلى اتهام المعارضة لرئيسة الحكومة بإخراج البلاد من الدائرة الأولى لحلفاء الولايات المتحدة في أعقاب مكالمات هاتفية اجراها الرئيس الأمريكي جو يايدن اقتصرت على نظرائها في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في روسيا.

وجرت في وقت لاحق أمس محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الايطالية.

ووفق رئاسة الوزراء في روما، فإن الاتصال الهاتفي تمحور حول “دعم أوكرانيا والأحداث الأخيرة في روسيا”. كما تم استعراض “التزام إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط​​، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار في إفريقيا”، مع “إيلاء اهتمام كبير بالأزمة في روسيا وتأثيرها المرتبط بوجود مجموعة فاغنر في إفريقيا”.

وخلال المكالمة الهاتفية “أعادت ميلوني وبايدن التأكيد على العلاقات العميقة بين بلدينا، صلابة التحالف عبر الأطلسي ووحدة الناتو وهي قضايا ستناقش في القمة المقبلة (للحلف) في فيلنيوس”.