ميلوني تثني على مشروع أدنكرونوس لإبقاء الضوء مسلطًا على موضوع الولادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أود أن أشكر مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية على رغبتها بتنظيم هذه المبادرة واختيارها إعطاء الحياة لمشروع تحريري وإعلامي جديد مخصص بالكامل للأسرة ورفع معدلات المواليد، وهما موضوعان يخصّاني أنا حكومتي برمتها”.

وفي رسالة بعثتها رئيسة الحكومة للمشاركين بمؤتمر “الديموغرافية” الذي نظمته (أدنكرونوس) بمقرها بروما الثلاثاء، قالت: “لهذا السبب أيضاً أنا آسفه حقًا لعدم تمكّني من المشاركة شخصياً، لكنني حرصت على إرسال مساهمتي وتأملاتي”، كما “أشكر وأحيي من يمثل السلطة التنفيذية رسمياً اليوم: وزيرة (العمل مارينا إيلفيرا) كالديروني، نائب وزير الاقتصاد (ماوريتسيو) ليو ووكيل وزارة (الصحة مارتشيللو) جيمّاتو”.

وتابعت: “أبعث بتحياتي إلى جميع السلطات المعنية، ممثلي المؤسسات، العالم العلمي، النسيج الإنتاجي وعالم الاتصالات الذين قبلوا دعوة (أدنكرونوس) والمتواجدون اليوم في مقرها”. ورأت أن “الجمع بين نموذج مؤهل، شمولي وموثوق كهذا اليوم، مؤشر وتأكيد للاهتمام المتزايد الذي تحظى به حالة الطوارئ الديموغرافية في أمتنا”.

وأكدت ميلوني، أن هذا الموضوع “من بين أولى الأمور التي ينبغي علينا القيام بها، هو تسليط الضوء على مركزية السياسات الديموغرافية بالنسبة لمستقبل إيطاليا، ومدى أهمية زيادة الوعي العام”، بهذا الشأن.