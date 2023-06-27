المفوضية الاوروبية: توقيع اتفاقية الشراكة مع تونس بعد عطلة عيد الأضحى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت متحدثة باسم المفوضية أن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لن يوقعها اليوم مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بسبب عطلة عيد الأضحى في تونس.

وقالت آنا بيسونيرو خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بروكسل “لن نتمكن من مواصلة المناقشات إلا من يوم الاثنين المقبل”.

ووصفت المتحدثة المفاوضات بين الطرفين بأنها “مستمرة بشكل بناء”، إلا أنها قالت “نحن بحاجة إلى العمل لفترة أطول قليلاً. اتفق الطرفان على استئنافها بمجرد انتهاء عطلة العيد”.

وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد كلفا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول “حزمة الشراكة الشاملة”، يتم اعتمادها من قبل بروكسل وتونس.

وتغطي اتفاقية الشراكة الشاملة: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، الهجرة، التقارب بين الشعوب.