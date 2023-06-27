وزير الخارجية الإسرائيلي يزور إيطاليا الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة إيطاليا منتصف تموز/يوليو القادم للقاء نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا، ستتم في 13 تموز/يوليو، حيث سيزور كوهين روما قادما من بلغراد.

وكان تاياني قد التقى كوهين في إسرائيل في شهر آذار/مارس الماضي.

وحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فإنه ليس من المؤكد أن يلتقي كوهين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي كانت استقبلت نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للأخير لإيطاليا في العاشر من شهر آذار/مارس المنصرم.