زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي تلتقي مسؤولا رفيعا بالحزب الشيوعي الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقت الامينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض إيلّي شلاين اليوم الثلاثاء رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، خلال زيارة مؤسسية للأخير للعاصمة روما.

وأشارت المذكرة الصادرة عن الحزب الديمقراطي إلى أنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره مسؤولوه في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، استعراض “تحديات التعددية والتحول البيئي”.

كما عرضت شلاين مواقف الحزب الديمقراطي بشأن “حماية حقوق الإنسان والحرب في أوكرانيا”، حيث أعربت عن الأمل في “دور للصين أمام روسيا لإنهاء الغزو” وعن “ضرورة وجود إطار استراتيجي أوروبية للعلاقات الاقتصادية والمؤسسية مع جمهورية الصين الشعبية”.